Come nascono le bolle? Degustazione col sommelier-cantastorie Alberto Puppin

Come ci finiscono le BOLLE dentro il vino?



Insieme ad Alberto Puppin, il nostro sommelier~cantastorie, percorreremo la storia dai primi spumanti fino ai giorni nostri, quelli della Prosecco fever, passeggiando assieme ad abati, professori, mister Martinotti e Charmat, etc…



Ci sono diversi metodi per produrre vini spumanti, o bollicine, ognuno dei quali influisce sulle caratteristiche sensoriali del prodotto finale. I principali metodi di spumantizzazione includono appunto il metodo classico (o metodo champenoise), il metodo Charmat (o Martinotti), e il metodo ancestrale.



Ogni metodo di spumantizzazione ha le sue peculiarità e influisce sul profilo di gusto, sull’effervescenza e sulla complessità aromatica del vino.

La degustazione di vini spumanti, è un’esperienza sensoriale piacevole e soggettiva, dove ognuno di voi potrà esplorare e scoprire il proprio gusto in fatto di bollicine.



Un appuntamento per chi ha voglia di evadere per un paio d’ore… col sommelier~cantastorie Alberto Puppin!



Martedì 27 Febbraio, alle 20.30



Martedì 27 Febbraio, alle 20.30