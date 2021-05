Webinar Informativo Gratuito dei volontari de La Via della Felicità.





Viviamo in un mondo di immoralità e criminalità crescente. La Via della Felicità è il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La sua prima pubblicazione risale al 1981 e il suo scopo è quello di arrestare questo declino morale e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo.



L’aumento vertiginoso di droga e alcol, ormai fin troppo diffusi tra le giovani generazioni, ha portato un aumento della criminalità in scuole, città e paesi. Le statistiche mostrano che la proliferazione della droga e l’escalation della violenza vanno di pari passo.



L’onestà, la decenza e il senso di rispetto di sé sono pervertiti quotidianamente da una moltitudine di fonti. I nostri giovani sono esposti alle pressioni dei coetanei e associazioni di malintenzionati che cercano di guadagnarsi da vivere con mezzi distruttivi e degrado, senza discriminazioni o scrupoli.



E come noi tutti sappiamo fin troppo bene, la violenza non è solo limitata a vicoli bui e stradine. Spargimento di sangue nelle aule scolastiche, mense e anche nei campi da gioco è fin troppo comune.



Ecco perchè i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare dei webinar informativi gratuiti dove passano in rassegna alcuni dei 21 capitoli della guida al buon senso.



Il prossimo webinar s'intitola "Come Rendere Meno Pericoloso il Tuo Ambiente?" e si terrà Lunedì 24 Maggio alle ore 20:30, relatrice Veronica Negrisolo.



Per maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com .





