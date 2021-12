Come risolvere gli alti e bassi della vita?

Webinar Informativo Gratuito basato sul programma dei Ministri Volontari.



C’è una ragione per cui altri ancora trascorrono la loro vita in un’altalena emotiva, sentendosi bene un giorno e male il successivo?



La spiegazione esiste e non ha nulla a che vedere con gli dei, il fato o la posizione delle stelle. Quindi come affrontare gli alti e bessi della vita?



L. Ron Hubbard è riuscito a penetrare le complessità del comportamento umano e a scoprire i fattori fondamentali del fenomeno della soppressione che affligge gli individui, dato che è proprio la soppressione operata da altri a produrre queste circostanze apparentemente casuali.



I Ministri Volontari hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito sull’argomento che si terrà Martedì 7 Dicembre alle ore 20:30, attraverso la piattaforma ZOOM.



In questo webinar scoprirete come riconoscere le persone che non vogliono il vostro bene da quelle che dovrebbero essere vostri amici. Verrete a conoscenza del motivo per cui alcune persone non se la cavano bene nella vita e scoprirete come potreste aiutarle a ritrovare il loro benessere. Imparerete i meccanismi che stanno alla base di queste situazioni che, per quanto distruttive, sono comunemente diffuse, e i modi per combatterle. Si tratta di nozioni che possono cambiare la vostra vita in modo tangibile e immediato, proprio come hanno trasformato la vita di altri individui.



Per maggiori informazioni o per iscrizioni scrivere a ministrivolontariitalia@gmail.com .







