La commedia teatrale "Come si fanno le cose" arriva al Carta Carbone Festival

COME SI FANNO LE COSE - Commedia Teatrale

I due protagonisti, Valentino e Massimo, amici e colleghi di fabbrica, progettano, attraverso un furto con destrezza, di realizzare il sogno della loro vita: abbandonare il logorio e le miserie della fabbrica e rilevare l'agriturismo “Monteparadiso” nella foresta del Cansiglio.



Di e con Luigi Budel e Marco De Martin Modolado

Regia Cristina Gianni

Luci e audio Cristina Gianni

Supervisione Artistica Antonio G. Bortoluzzi

Disegno Luci Rosa Vinci

Locandina Andrea De Martin e Luciano De Polo

Grafica Marco Gottardello

Riprese video Eros De Bona



Testo tratto dall'omonimo romanzo "Come si fanno le cose" di Antonio G. Bortoluzzi, Marsilio Editori

Una produzione MDM Productions



SPETTACOLO PER UN PUBBLICO DI SCUOLE SUPERIORI E ADULTI



Ingresso gratuito.

LINK PRENOTAZIONI:

https://www.cartacarbonefestival.it/speaker/in-salotto-come-si-fanno-le-cose/



PROMO SPETTACOLO:

https://www.youtube.com/watch?v=4kaCiAKJhgE



Lo spettacolo si svolgerà all'interno della manifestazione Carta Carbone Festival, in collaborazione con Marsilio Editori