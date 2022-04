Incontro online per trovare strumenti efficaci che ti possano aiutare a sviluppare i tuoi talenti. Nel posto di lavoro, nello studio o nei propri hobby talento e risultati sono vitali. Al giorno d’oggi sono richieste sempre maggiori competenze. In un’era di macchinari complessi, di veicoli e macchine potenti, la nostra sopravvivenza e quella della nostra famiglia e dei nostri amici dipendono non poco dalla generale competenza altrui.



Nel commercio, nelle discipline scientifiche ed umanistiche e nel governo, l’incompetenza può mettere in pericolo il futuro e la vita di pochi o di molti. Nelle occupazioni ed attività comuni, l’Uomo rispetta la bravura e l’abilità. Queste sono quasi venerate in un eroe o in un atleta. La vera competenza è dimostrata dal risultato finale.



Ne La Via della Felicità, la guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, ci viene suggerito che: “Un uomo sopravvive nella misura in cui è competente. Soccombe nella misura in cui è incompetente.”



Ecco perché i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar informativo intitolato “Come Sviluppare un Talento?”, che verrà tenuto dalla Specialista di Risorse Umane Simona Primieri.



L’incontro online si terrà Lunedì 11 Aprile alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.



Per iscrizioni o maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com .







Ufficio Stampa

La Via della Felicità

Dott.ssa Stefania Mazzucato



Email: italialaviadellafelicita@gmail.com