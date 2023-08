Combinazioni Festival - Come una specie di vertigine. Il nano, Calvino, la libertà

Spettacolo teatrale di e con Mario Perrotta



produzione Permàr, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale



In scena la voce interiore, l’anima di un uomo, tra i personaggi di Calvino quello meno libero: corpo, lingua, mente non rispondono alla sua urgenza di dire, di agire. Oggi e solo oggi ha deciso di prendersi un’ora di libertà: la cerca tra le pagine del “signor Calvino Italo” e la racconta come può, trasformandola nelle forme più varie, a suo uso e consumo. Il tutto mentre accanto scorre, amaramente ironica, la sua impossibile storia d’amore.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it / 3454813756



---



Mario Perrotta, drammaturgo, attore e regista, è considerato una delle voci più significative del panorama teatrale italiano. Le sue opere, dal forte impatto civile, messe in scena in importanti contesti italiani e stranieri, hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Attualmente è impegnato nella trilogia “In nome del padre, della madre, dei figli”, con la consulenza di Massimo Recalcati.