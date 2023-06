Il comeback special di Elvis a “King in town”

Un revival del celebre Comeback Special televisivo di Elvis del ’68 e la sfilata di auto e moto d’epoca anni ’50. Dopo già tre giorni di concerti di grande successo, in particolare quello degli acclamatissimi Beatbox di giovedì sera con un repertorio perfetto replicato nei minimi dettagli delle atmosfere della Beatlesmania, oggi sabato 17 per King in Town è di scena il periodo d’oro di Elvis. Il festival gratuito sulle Mura di Treviso, tra Porta S. Quaranta e Viale Bartolomeo d’Alviano, porterà infatti sul palco due concerti di grande impatto. Si parte alle 20 con i The Same Old Shoes, band forlivese che recupera le sonorità, l'energia e il look del rockabilly americano degli anni '50. Mentre alle 22 ci sarà il concerto clou di Flavio Mulas & T.C.B. Band Italy dedicato ad uno dei momenti più iconici della carriera di Elvis, il celebre Comeback Special televisivo del ’68, con il ritorno alle scene dopo gli anni trascorsi ad Hollywood a girare film, e con un excursus dei successivi anni ‘70. Originario di Ortisei in Sardegna, Flavio è la nuova stella italiana del revival rock’n’roll anni ’50. Autodidatta di formazione, inizia prima col blues e il folk rock di Leonard Cohen, ma ben presto rimane affascinato dal ritmo esaltante del rock and roll e dall’impatto travolgente di Chuck Berry ed Elvis Presley. Ad accompagnarlo ci sarà la TCB Band, formazione strumentale dalla ventennale sperienza composta da 10 elementi, con base ritmica, coriste e una sezione di tre brass, tributo italiano alla più grande band che abbia accompagnato Elvis Presley nella sua lunga carriera musicale.



Ma sabato 17 giugno è anche la giornata dell’immancabile sfilata di vetture americane d’epoca: una cinquantina di auto e moto degli anni ’50 e ’60 partirà alle 15 da viale d’Alviano, per poi sfilare lungo la Feltrina, con tappa presso la Carrozzeria Musano di Italo Piva a Musano di Trevignano, dove è previsto un rinfresco al Musangeles Saloon. Alle 19 è previsto poi il al festival sulle Mura, dove le auto saranno esposte per tutta la serata e per l’intera domenica come in un vero e proprio museo a cielo aperto. Tra queste ci sarà anche la Cadillac Eldorado’59 cabriolet di proprietà di Little Tony. Oltre alla musica di qualità, al festival “King in Town” non mancheranno i mercatini vintage, workshop di ballo aperti al pubblico, locali di food & drinks, il barber & hair shop ed un parco di divertimenti per i bambini. Domenica chiusura del festival con il concerto a ritmo di musiche da ballo honky tonk e country’n’western dei The Rattlestring. A presentare tutte le serate sarà Bianca Nevius, artista celebre per gli Show Burlesque ispirati alle Showgirl anni ’50