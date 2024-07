“Comedy Park”: i maestri della risata a Restival 2024

Ancora risate assicurate a Restival 2024, il festival della Restera di Casale sul Sile in scena fino a domenica 7 luglio tra musica live, show, proposte gastronomiche di qualità e dj set per ballare sotto le stelle. Dopo lo spettacolo di Raul Cremona di questa sera, il calendario della manifestazione entra nel vivo un altro appuntamento tutto dedicato alla comicità made in Italy. Mercoledì 3 luglio il Parco delle Vecchie Pioppe ospiterà “Comedy Park”, serata di cabaret prodotta interamente da Restival con protagonisti cinque grandi comici italiani: Gianluca Impastato, Alessandro Politi “Grande Mago”, Dado, Alberto Farina e Fabrizio Fontana. Direttamente dai programmi televisivi più amati – da “Zelig” a “Colorado” e da “Quelli che il Calcio” a “Only Fun” –, i cabarettisti si avvicenderanno sul palcoscenico di Restival a colpi di sketch e gag, per una serata per ridere fino alle lacrime.



Nato a Milano, Gianluca Impastato sin da giovane si avvicina al mondo della comicità e nel 1998 fonda insieme a Gianluca Fubelli, Stefano Vogogna e Enzo Polidoro, il gruppo comico I Turbolenti, con cui nel 2003 approda alla trasmissione “Colorado” su Italia 1. Qui nascono i suoi personaggi più famosi, che porterà anche sul palco di Restival: il Fotomodello, l’enologo Chicco d’Oliva e Mariello Prapapappo, l’uomo dei misteri. Ha partecipato a numerosi festival e concorsi di comicità e vanta di collaborazioni con nomi famosi nel mondo dello spettacolo.

Uno scozzese originale con tanto di kilt, cornamusa, musiche e balletti: così si presenta il personaggio più celebre di Alessandro Politi, Martin Scozzese, strampalato illusionista che si definisce Grande Mago per le sue capacità. Con questa interpretazione Politi ha conquistato negli anni il pubblico di “Zelig”, diventando poi uno degli ospiti fissi di “Quelli Che Il Calcio” e poi incantando il pubblico con il suo Homeless Clochard a “Tu si que Vales”.

Gabriele Pellegrini, in arte Dado, è riconosciuto dal pubblico come uno dei cabarettisti e autori teatrali più raffinati ma al tempo stesso popolari. Le sue mitiche canzoncine parodia dei brani più famosi sono state un vero tormentone apprezzatissimo per diverse edizioni di “Zelig”, ma nei suoi sketch non mancano mai anche riferimenti all’attualità. Negli anni ha preso parte a numerosi programmi tv: “Made in Sud” su Rai2, “Servizio pubblico” di Michele Santoro su La7 in qualità di comico satirico, “I raccomandati”, “Top of the Pops”, “I migliori anni”, “Colorado” e “Only Fun”.



Romano d’origine, Alberto Farina si è diplomato all’Accademia teatrale “Ribalte” di Enzo Garinei, frequentando anche lo Zelig Lab. La sua popolarità è legata al programma televisivo “Colorado” di cui è diventato quasi un pilastro e ai suoi monologhi in cui racchiude esperienze di vita e di infanzia, grazie anche al suo aspetto che ricorda i ragazzi di periferia degli anni ‘70.

La serata sarà guidata da un conduttore d’eccezione: Fabrizio Fontana, comico e cabarettista dal talento camaleontico, colonna portante dei programmi “Zelig” e “Quelli che il calcio”. Tra i suoi personaggi più famosi James Tont, il concorrente Gianmaria Fontana che “Le sa...Tutte!” e Capitan Ventosa, protagonista dell’edizione 2014-2015 di “Striscia la Notizia”.

L’ingresso alla serata è a pagamento, biglietti da 10 euro (posto in piedi) a 18 euro (posto a sedere) più diritti di prevendita.