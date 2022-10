All'Auditorium Comisso la presentazione del libro "Storie di vittime innocenti di mafia"

Zero Branco

Storie di vittime innocenti di mafia (BeccoGiallo Editore) è il titolo del libro a cura di Valeria Scafetta e Giulia Migneco che sarà presentato venerdì 28 ottobre, alle 20.30, presso l’Auditorium Comunale “Comisso” di Zero Branco (via G.B. Guidini, 52).

Cristina, Matteo, Marco, Mariangela, Antonio, Annalisa, Claudio: sono loro alcuni dei protagonisti del volume, che racconta le vicende reali di 16 giovani, le cui vite sono state spezzate dalla violenza delle mafie. Innocenti, appartenenti a famiglie senza alcun legame con organizzazioni criminali, vittime di una furia omicida che non sempre hanno trovato giustizia. Grazie alla memoria di genitori, fratelli e sorelle, amici, associazioni a loro dedicate, il libro ne ricostruisce le vicende affinché? le loro vite non vengano mai dimenticate e diventino tasselli della lotta per la legalità, contro tutte le mafie.

L'evento, organizzato dal Comune di Zero Branco (Biblioteca Comunale, Assessorato alla Cultura), Ente socio di Avviso Pubblico dal 2010, è inserito nella programmazione del progetto QUI SI LEGGE e nasce grazie alla collaborazione tra i Comuni del Coordinamento Provinciale di Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione e Associazione Gens Nova.

Intervengono:

- Valeria Scafetta, autrice del libro

- Michela Pavesi, zia di Cristina Pavesi, vittima innocente di mafia

- Avvocato Antonio Maria La Scala, Presidente Associazione Gens Nova

- Pierpaolo Romani, Coordinatore Nazionale Avviso Pubblico



Modera la serata Francesco Dal Colle, Assessore alla Cultura del Comune di Zero Branco e membro del Comitato Direttivo Nazionale Avviso Pubblico

L’ingresso è libero e gratuito

L’evento si fregia del patrocinio di: Regione Veneto, POI Intercomunale, Presidio Libera “Cristina Pavesi”, Comune di Campolongo Maggiore, Coordinamento Provinciale Avviso Pubblico, nonché dei Comuni di Carbonera, Casier, Cison di Valmarino, Istrana, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Montebelluna, Ponte di Piave, Povegliano, Preganziol, Silea, Treviso.