Comitato contro la guerra - Incontro con Olga Karatch

Giovedì 7 marzo alle ore 20.30 il Comitato contro la guerra di Treviso organizza un incontro con Olga Karatch, bielorussa, attivista non violenta, giornalista, politologa. L’incontro si terrà presso la sala Binario Uno, Piazzale Duca d’Aosta 7. Olga Karatch si trova in Italia per ritirare il premio internazionale Alexander Langher, premio che la Fondazione omonima ogni anno destina a persone ed associazioni che con scelte coraggiose,indipendenza di pensiero e forte radicamento sociale sono in grado di intraprendere percorsi innovativi per affrontare le crisi oggi in corso. In particolare il Premio mira a sostenere soggetti impegnati nel campo dei diritti umani, delle politiche di pace, contro la discriminazione e in difesa dell’ecosistema. Treviso è una delle tappe del giro che Olga Karatch sta facendo in Italia, nell’ambito dell’iniziativa Euromediterranea,.

Olga Karatch , con l’associazione Nash Dom, partecipa alle campagne contro la guerra, difende il diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare e offre assistenza ai disertori. Attualmente vive fuori dalla Bielorussia, paese dove è inserita nella lista dei terroristi. E’ candidata al premio Nobel per la Pace 2024.