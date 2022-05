La compagnia dei Papà presenta "A ciave del vecio"

È ufficiale, l’atteso ritorno della Compagnia dei Papà si concretizzerà Sabato 14 maggio 2022 alle 21:00, all’Auditorium Stefanini di Treviso, in Viale Terza Armata n. 35. La serata in compagnia dell’allegra compagine di attori trevigiani è organizzata dall’Associazione OGNIGIORNO PER EMMA-Onlus.

La commedia che andrà in scena è A CIAVE DEL VECIO, l’ultimissima produzione della Compagnia dei Papà che, per l’occasione, sfoggerà un nuovo scenario e un ricco allestimento. Lo spettacolo, oltre che a divertire il pubblico, è tenuto in collaborazione con l’associazione per illustrarne l’attività svolta nella ricerca e sperimentazione, contro l’Atassia di Friedreich, la grave malattia genetica invalidante che ha colpito la giovane Emma.

La commedia racconta la storia del vecchio nobile Attilio Aurelio Zeno Porfirio Marzio, duca di Val Gnagno e di Monte Panetta, che ha il suo bel daffare coni tre figli, ingrati ed egoisti, che insistono pedanti affinché faccia testamento, come con loro stessi concordato, al fine di dar corso ai loro intenti segreti. Umberto, il primogenito vuole trasformare la casa in un Bed & Breakfast; Riccardo, architetto inetto e inconcludente, spende e spande i risparmi del vecchio padre buttandosi nel gioco d’azzardo; Marisa, invece, donna che bada più all’apparenza che alla sostanza, non vuol più sposare il Conte Lucillo, mandando così in fumo l’aspirazione del padre di salvare il salvabile del suo casato. A complicare un bel po’ le cose ci si mette anche Luzìa Costèla Barbosa de Souza, infermiera attenta e scrupolosa che si prende cura dei malanni del vecchio e spinoso Duca la quale, esasperata dalle intemperanze del nobile, è decisa a dare le dimissioni. Meno male che ci sono tre amici: il dottor Remo Medici, il Notaio Ernesto Trafega e il bravo maggiordomo Guido Gustavo Mestego, a sostenere il povero Attilio. Colpi di scena e finale a sorpresa nella nuova commedia della Compagnia dei Papà.



Link al sito de LA COMPAGNIA DEI PAPÀ: www.lacompagniadeipapa.it

Link al sito dell’associazione OGNI GIORNO PER EMMA: www.per-emma.it