"Cyrano Cyrano" - Compagnia Stabile del Leonardo

La Compagnia Stabile del Leonardo di Ponzano Veneto (TV)

presenta: "Cyrano Cyrano"

da “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand



Regia di MASSIMO PIETROPOLI



Lesto di lingua e lesto di spada, timido e spaccone, brillante ragionatore e appassionato amante, Cyrano è un eroe dai mille volti, tutti segnati però da un'ingombrante e proverbiale "presenza", che lo sgomenta forse assai più del più temibile manipolo di nemici, ma non gli impedisce di restare fedele a sé stesso e ai suoi ideali - l'amicizia, la lealtà e l'amore devoto per la bella Rossana, - per i quali sarà sempre pronto a battersi allo spasimo, tra commedia e dramma, lacrime e risate, malinconia e furore.

"In fondo, che cos'è un... naso? Solo un apostrofo rosa tra le parole: t'amo".



4° spettacolo in programma all'interno della rassegna 'Un palco per...Ritrovarci 2024" - ottava rassegna di Teatro Amatoriale



Biglietti:

intero 10€

ridotto da 11 a 25 anni, oltre i 65 anni, tessere FITA UILT e disabili con accomp. 8€

gratuito fino a 10 anni



Orario biglietteria dalle 19:30 del giorno dello spettacolo presso biglietteria Teatro Astori



per informazioni: Poldo 327 2890931 - traccesulpalco@libero.it