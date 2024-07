Compleanno Miscatena 2024

Venerdì 19 Luglio MisCatena compie 12 anni ?



Siete invitati a festeggiare con noi e aiutarci a spegnere le candeline, a suon di musica, cibo e tanti drink!!! ???



L'appuntamento imperdibile, il ritrovo da tutti sempre tanto atteso ?



?Quest'anno la location della nostra festa sarà il parcheggio sul retro del Catenaccio, con chiosco, musica, spiedo e cibo a volontà



?Anche quest'anno, a festeggiare con noi il compleanno del Miscatena, avremo come ospiti i ragazzi del Calisthenics Treviso, che si esibiranno per voi, nei loro esercizi calistenici, in tutta la loro forza, eleganza e bellezza. ?

Venite a scoprire i loro corsi e ad ammirare le loro esibizioni ?



?? in caso di maltempo la festa si sposterà all’interno dei locali





Miscatena c’é!