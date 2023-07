Compleanno MisCatena

Orario non disponibile

Venerdì 21 Luglio MisCatena compie 11 anni ? Siete invitati a festeggiare con noi e aiutarci a spegnere le candeline, a suon di musica, cibo e tanti drink!!! ??? L'appuntamento imperdibile, il ritrovo da tutti sempre tanto atteso con ospiti speciali Calisthenics Treviso: Allenamenti e workshop calistenici da ammirare e scoprire. ?Come di consueto la strada via G.Marconi, Catena di Villorba (TV) verrà chiusa dalle 19:00 alle 02:00 Mi raccomando, non prendete impegni ? Miscatena c’é!