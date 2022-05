Fabio Concato in concerto al Teatro Accademia

AMC Eventi e Comunicazione, in collaborazione con Starlot Agency, presenta Fabio Concato in concerto a Conegliano.

Fabio Concato, una delle figure più sobrie, apprezzate e gradevoli della canzone d'autore italiana. Brani indimenticabili come "Una Domenica bestiale", "Sexy tango", "Fiore di Maggio", "Ti ricordo ancora" ne hanno decretato la squisita cifra stilistica di un artista sensibile, poetico e intimista che si è sempre distinto per i modi garbati ed eleganti.



Fabio Concato, accompagnato dai suoi eccellenti musicisti, ritorna quindi in Veneto per un concerto al Teatro Accademia di Conegliano (TV), domenica 12 giugno 2022 alle ore 21.00. Le prevendite sono già attive su Ticketone e Vivaticket, sia online che nei punti vendita abilitati della tua città!

(Evento organizzato nel rispetto delle misure sanitarie in vigore a causa dell'emergenza da Covid-19)