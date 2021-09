Webinar Informativo Gratuito per risolvere alcune difficoltà di studio.





La concentrazione mentre si studia è una risorsa che molte persone sognano di migliorare. Ma siamo sicuri che essa non dipenda anche da alcune nostre abitudini?



Il webinar del 21 Settembre svelerà alcune incredibili (ma banali!) fonti di problemi per ogni studente e, di conseguenza, per ogni insegnante che prova ad istruirlo.



- Come si MANTIENE LA CONCENTRAZIONE mentre si studia?

- Qual è la ragione per cui, mentre si legge o si ascolta una lezione, improvvisamente ci si ritrova a pensare ad altro senza volerlo?



Verrà svelata la più importante scoperta riguardo l'apprendimento, fatta negli anni '60 e per la maggior parte degli studenti ancora sconosciuta.



Pensateci un attimo: in tutto il tempo che avete trascorso a scuola, qualcuno vi ha mai insegnato come studiare qualcosa?



Al giorno d’oggi ci sono persone che, quando finiscono la scuola, non sono neanche capaci di leggere o scrivere ad un livello adeguato per mantenere un lavoro o affrontare la vita con successo. È un problema enorme. Non è che sia impossibile imparare le materie di studio, il fatto è che a scuola non insegnano il modo in cui impararle. Questa è la fase mancante di tutta l’istruzione.



L. Ron Hubbard ha colmato questa lacuna con la prima e unica tecnologia che insegna come studiare. Egli ha scoperto le leggi dell’apprendimento e ha ideato metodi efficaci che chiunque può



L’esperto della Tecnologia di studio, Fabio Deriu, Martedì 21 Settembre alle ore 20:30 terrà un webinar informativo gratuito intitolato “Come rimanere concentrati mentre si studia?”, attraverso la piattaforma ZOOM.



Per iscrizioni visita il sito https://bit.ly/webinar-concentrazione-studio o scrivi a ministrivolontariitalia@gmail.com .