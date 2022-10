Baroque Experience: ecco i concerti per cembalo e orchestra di Vivaldi e Marcello

Sabato 8 ottobre, alle ore 20.45, nella Chiesa di Sant’Agnese a Treviso secondo concerto del Festival "Baroque Experience" 2022, il Festival Internazionale dedicato alla musica antica che Fondazione Antiqua Vox propone per far conoscere al pubblico i grandi interpreti del panorama musicale internazionale, per valorizzare i luoghi più suggestivi di Treviso e per riscoprire il fascino di strumenti antichi restaurati grazie al progetto Restituire Bellezza.

L’Ensemble Sestier Armonico e Giulio De Nardo al clavicembalo proporranno un originale ed inedito concerto dedicato ai concerti di Antonio Vivaldi e Alessandro Marcello, ideato da Giulio De Nardo e frutto di un lavoro di ricerca della durata di circa due anni. A parte poche eccezioni, non esistono concerti per clavicembalo concertato e orchestra di Antonio Vivaldi. Da qui l’idea di ri-creare dei nuovi concerti per clavicembalo concertato e orchestra utilizzando in questo caso per l’orchestra le originali partiture di Vivaldi o Marcello e per la parte del clavicembalo le trascrizioni per clavicembalo solo di Johann Sebastian Bach. Il risultato della rielaborazione costituisce una vera e propria novità assoluta per l’ascoltatore odierno che, già conoscitore delle versioni originali, potrà apprezzarne i colori e le sfumature di queste nuove sonorità.