Concerti d’Inverno: ecco “La Danza”

La Rassegna Concerti d’Inverno organizzata dal Comune di Villorba presso nell’Auditorium Mario del Monaco di Catena propone il terzo dei quattro concerti in programma previsto a partire dalle ore 21:00 del prossimo venerdì 3 febbraio. Il concerto di didattica musicale su base educativa proposto in collaborazione con l’Associazione Culturale Veneto Uno avrà come protagonista il duo per pianoforte a quattro mani di Olga Gavrilyuk e Giorgio Sini.

Il Maestro Giorgio Sini, pianista, compositore, direttore d’orchestra dal prestigioso e lungo curriculum si è formato al Conservatorio di Venezia e si è perfezionato sotto la guida di Bruno Canino, Gino Gorini e Bruno Mezzena.

Olga Gavrilyuk nasce il 10 luglio 1996 ad Alushta, Crimea. All’età di sette anni intraprende lo studio del pianoforte e, per alcuni anni, studia con Vera Rodionova; a 14 entra nel Collegio musicale “M. Lysenko” per bambini prodigio, Accademia “Tchaikovskji” di Kiev e continua gli studi sotto la guida di Nina Naidich, docente della scuola pianistica sovietica e poi ucraina. Dal 2011 vive in Italia.

Il programma del concerto “la Danza” prevede le seguenti musiche. Johannes Brahms, “Danza ungherese” n.1. Gabriel Fauré, “Pavana”. Johan Sebastian Bach, “Corrente” dalla partita n.6 BWV 830 Olga Gavrilyuk solo. Giorgio Sini "A Miliza" valzer per la pace Giorgio Sini solo. Johann Strauss II, "Sul bel Danubio blu" Valzer. Joahann Strauss I "Marcia di Radetzky" op. 228. Pëtr Il'i? ?ajkovskij , “Dicembre” tempo di Valse da "Le Stagioni " Olga Gavrilyuk solo. Giorgio Sini, Le Streghe" Valzer n 3 Giorgio Sini solo. Franz Liszt, “Rapsodia Ungherese” n 2.

Ingresso gratuito: per informazioni tel. 04226179810, eventi@comune.villorba.tv.it