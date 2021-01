Concerti d’Inverno 2021: a Villorba la tradizione continua, ma online

L’Auditorium “Mario del Monaco” di Catena ospiterà i consueti Concerti d’Inverno 2021, dedicati alla musica classica, organizzati dal Comune di Villorba in collaborazione con l’Associazione Culturale Veneto Uno e il patrocinio della Provincia di Treviso.Gli appuntamenti musicali saranno trasmessi in streaming dalla Pagina FB del Comune di Villorba e di Radio Veneto Uno, in televisione su Cafè TV 24 (canale 95) e ascoltati sulla frequenza FM 97,5 di Radio Veneto Uno. FM 97,5.

“Ad aprire la serie di concerti alle ore 21 del prossimo sabato 9 gennaio - anticipa Eleonora Rosso, assessore alla Cultura di Villorba - sarà il Duo Enydra con Sabina Bakholdina al violino e Aredion Lici al pianoforte. Tutti i concerti si svolgeranno il sabato, sempre alle 21. Nel calendario - conclude Eleonora Rosso - avremo come protagonisti: il 16 gennaio il duo Giuseppe Barutti al violoncello e Valter Favero al clavicembalo; il 23 gennaio il Quartetto Ex Novo con Carlo Lazari e Annamaria Pellegrino al violino, Paola Carraro, viola e Carlo Teodoro, violoncello; infine il 30 gennaio il quartetto 3+16 Kuartet con Matteo Alfonso al pianoforte, Sokol Prekalori al violino, Caterina Camozzi alla viola e Andrea Bellato al violoncello”.