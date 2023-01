Concerti d’Inverno a Villorba: tra Gabrielli, Marcello e Vivaldi

La Rassegna Concerti d’Inverno organizzata dal Comune di Villorba presso nell’Auditorium Mario del Monaco di Catena propone il secondo dei quattro concerti in programma previsto a partire dalle ore 21:00 del prossimo venerdì 20 gennaio. Il concerto di didattica musicale su base educativa proposto in collaborazione con l’Associazione Culturale Veneto Uno avrà come protagonista l’Opera da Camera di Venezia con l’ensamble composta dal mezzosoprano Benedetta Mazzetto, Valentina Talamini, Lorenzo Paravicini e Lorenzo Gallo al violoncello e Mario Parravicini al clavicembalo. Lo spettacolo, tra l'altro, è anche un momento per ricordare i SS. Fabiano e Sebastiano patroni di Villorba.

Il programma del concerto ruota attorno ad un capitolo fondamentale della storia del violoncello, cioè al suo esordio come strumento solistico che si emancipa dalla funzione di basso. I compositori protagonisti di questa “emancipazione” furono Domenico Gabrielli, Benedetto Marcello e Antonio Vivaldi. Un filo conduttore che lega la biografia di questi autori ci porta tra Venezia e Bologna: Domenico Gabrielli (1659 – 1690), bolognese, studiò violoncello a Venezia presso il celebre Ospedale della Pietà e fu il primo in assoluto a scrivere composizioni per violoncello solista. Benedetto Marcello (1686 – 1739), nobile veneziano, compose una serie di sei sonate per violoncello e basso continuo, nonché una serie di sei sonate per due violoncelli e basso continuo. Un altro lavoro tra i più noti di Marcello fu la messa in musica dei salmi di Davide. Antonio Vivaldi (1678 – 1741), maestro di concerti presso l’Ospedale della Pietà di Venezia compose per i più svariati strumenti, anche con lo scopo di mettere in luce le doti delle “Putte”, le orfanelle dell’Ospedale; compose almeno nove sonate per violoncello ed un corpus di una trentina di concerti per questo strumento.

L’ensemble di questa serata, formato dalla voce di mezzosoprano, da tre violoncelli e dal clavicembalo sarà caratterizzata da una sonorità particolarmente calda ed espressiva.



Ingresso gratuito: per informazioni tel. 04226179810, eventi@comune.villorba.tv.it