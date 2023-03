Concerti a lume di candela in castello Giol con Veneto segreto

Venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile Castello Papadopoli Giol si vestirà di magia con due serate di concerti a lume di candela. Un evento, in collaborazione con Veneto Segreto, caratterizzato dalla musica klezmer, in cui i musicisti suoneranno musiche tradizionali dall’Europa dell’est ispirate alla tradizione yiddish. Lo spirito della musica klezmer, allo stesso tempo baldanzoso e introspettivo, viene elogiato in uno spettacolo in cui arrangiamenti di stampo classico-cameristico sono affiancati a momenti di improvvisazione libera e teatralità dissacrante.

Il Klezmer può infatti essere considerato uno dei più lontani esempi testimoniati di commistione e fusione musicale, per il fatto che contiene elementi della tradizione non solo ebraica ma anche rumena, bulgara, greca, russa, zingara, per arrivare alla componente improvvisativa inevitabilmente acquisita dall’incontro con il jazz americano.

In entrambe le serate ci saranno due turni di concerto tra cui scegliere: alle 19.30 e alle 21.30. Il costo è di 20,00 € per gli adulti e di 12,00 € per i ragazzi fino ai 16 anni.



In esclusiva ai partecipanti al concerto, ci sarà la possibilità di visitare il Castello e il Parco Storico di 12 ettari (anche con biciclette e barchetta a remi) su prenotazione.



Per prenotare la visita al Castello ed avere tutti i dettagli, chiamare allo 0422855033 oppure scrivere a info@castellogiol.it

Per prenotare il biglietto del concerto, andare sul sito di Veneto Segreto.