Giorni di concerti al Radiogolden: sul palco salgono Gianmaria Simon, Cantalicunti e BBQ

Un cantautore italiano eccentrico che racconterà tramite la sua musica storie di territori e personaggi suggestivi, in un viaggio melodico dalle tinte folk, blues e rock. Giovedì 14 luglio alle 21 nel giardino estivo del Radiogolden di Conegliano (Giardini di San Martino) si esibirà il cantautore ligure Gianmaria Simon. Classe 1976, ha suonato per strada musica di Dylan e di Neil Young e dato vita a diversi progetti musicali: suona musica d’autore con i Bandido Maria, musica tradizionale con i Mus, gipsy rock con Mira Leon, combat folk con i Visibì. Dà quindi vita ai Trajet Karavani, in bilico fra canzone d’autore e musica zingara, fra echi di milonghe, di fanfare slave e swing manouche. Il progetto muta e si evolve e prende forma il primo album solista dal titolo "L’ennesimo Malecon" (Vrec - 2014). Dopo decine di concerti in giro per l’Italia arriva il nuovo disco "Low Fuel" uscito nel gennaio 2019 sempre con la Vrec.

“Un viaggiatore nello spirito e nell’ispirazione che fotografa personaggi e scene del quotidiano, quadrando nel suo multilinguismo un cerchio che lambisce Capossela, Buscaglione, Paolo Conte ma anche Jaques Brel”. (Giulia Nuti - “Il Mucchio Selvaggio”). Inizio ore 21. Ingresso libero con contributo responsabile. Prenotazioni tavoli via Whatsapp al numero 338 8752823.



La settimana musicale del Radiogolden prosegue sabato 16 con le sonorità del Salento proposte dai Cantalicunti. A partire dalle 19 si balla e si canta con la pizzica salentina, la tarantella del Gargano e la musica cantastoriale pugliese, calabrese e siciliana. Si esibiranno i Cantalicunti, gruppo che nasce dall'incontro di Danilo Andrioli (musicista salentino con alle spalle 10 anni di esperienza negli Officina Zoè) e Domenico Bocale (appassionato cantautore del Gargano e delle sue infinite influenze) con bravi musicisti e danzatrici del pordenonese, e che propone un nuovo modo di raccontare in musica il Sud come luogo del Mediterraneo. Si assaporano i suoni e le danze della pizzica salentina, della tarantella del Gargano, della tammurriata campana e delle loro suggestioni arabe, senza trascurare la musica cantastoriale pugliese, calabrese e siciliana.



Terzo appuntamento domenica 17 luglio con “Una classica serata al bar”, rassegna di musica da camera en plein air proposta da Radiogolden, I Miotti e l’Istituto Musicale Benvenuti di Conegliano con la direzione artistica del M° Paolo Pessina. Alle 18 si esibirà il BBQ (Benvenuti Brass Quartet): due trombe (con la prima tromba di Mauro Feltrin), corno e trombone. Il quartetto proporrà brani carichi di energia come l’ouverture del Guglielmo Tell di Rossini o l’Habanera dalla Carmen di Bizet per passare attraverso l’immancabile “Amortango” - filo conduttore della rassegna - fino al repertorio più moderno del Beale street blues e altro buono swing in chiave brass.