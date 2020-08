Academia dei Rinnovati, concerto lirico-poetico ad Asolo

L’Academia dei Rinnovati, associazione che da tre anni anima la vita culturale di Asolo, riprende l’attività con “Volti, magie e canti in luci offuscate luci sognanti”, spettacolo che coniuga recitazione, musica e canto e ruota attorno alla relazione tra ombra e luce, intrecciandosi con il rapporto tra sogno e realtà. L’appuntamento all’insegna della multidisciplinarietà, che rinnova la collaborazione tra Academia dei Rinnovati e Comune di Asolo, è per sabato 22 agosto alle 20.45 al teatro Duse. In scena tre artiste: la pianista Ilaria Trevisan, originaria di Montebelluna, la soprano Selena Colombera, che giungerà appositamente da Zurigo dove svolge principalmente la sua attività, e l’attrice veneziana Donatella Cipolato che reciterà parte dei testi poetici.

Un concerto lirico-poetico ideato dal compositore bassanese Matteo Segafreddo, nel cui programma sono previsti brani di famosi musicisti, poeti e scrittori appartenenti a varie epoche e di diversa ispirazione, quali Puccini, Respighi, Malipiero, Leopardi, Carducci, D’Annunzio, oltre a brani dello stesso Segafreddo. Sarà un percorso estetico diviso in due parti. Una lettura del presente che dall’oscurità e dalla notte, tempo dello smarrimento, dell’attesa, della perdita del senso della realtà, prelude a un nuovo giorno e a una diversa realtà. Non più angosciosa attesa, ma fiducioso abbandono a ciò che verrà. Un messaggio che l’Academia dei Rinnovati affida all’arte, capace di esprimere l’indeterminatezza di un tempo buio ma anche di riaccendere la speranza di una nuova, imminente alba. Di spicco i profili artistici dell’ideatore e delle tre professioniste che sabato 22 agosto daranno vita a “Volti, magie e canti in luci offuscate luci sognati”. Matteo Segafreddo, compositore e saggista, ha partecipato a festival di tutto il mondo. Le sue composizioni sono state pubblicate da edizioni internazionali e commissionate dal Teatro La Fenice di Venezia e dall’Ars Festival di Bruxelles. Selena Colombera, diplomata in canto lirico a Venezia con approfondimenti a Vicenza e a Milano, ha cantato al Malibran di Venezia, al Regio di Torino e in altri teatri in Italia e all’estero. Ha vinto importanti concorsi cameristici e attualmente lavora presso l’Opernhaus di Zurigo. Ilaria Torresan, diplomata in pianoforte con il massimo dei voti a Venezia e Parma, si è esibita alla Regia Accademia Filarmonica di Bologna e alla Fenice. Ospite della Metro Chamber Orchestra di New York nel 2016, ha collaborato con il Festival di Verdi a Parma e con l’Opera Royal de Vallonie di Liegi. Attualmente ricopre il ruolo di accompagnatrice presso il Conservatorio di Vicenza. Donatella Cipolato, dopo il diploma in teoria e solfeggio, ha studiato canto con il maestro Sherman Lowe. Ha poi frequentato il laboratorio del Centro Universitario Teatrale di Venezia con cui ha avviato in seguito una collaborazione sia come formatrice che come attrice. Si dedica a letture in eventi culturali ed editoriali.