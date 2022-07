Anna Oxa sceglie il Teatro Accademia per le prove del suo nuovo tour

Anna Oxa ha scelto il Teatro Accademia di Conegliano per mettere a punto il suo nuovo spettacolo con cui l'artista tornerà ad esibirsi dal vivo dopo la pandemia. Ne dà notizia, con grande soddisfazione, Amc Eventi e Comunicazione, agenzia organizzatrice del tour in collaborazione con Oxarte. «Un'artista straordinaria, una personalità e uno spessore umano che ammiriamo da sempre. Siamo orgogliosi di poterla accompagnare in questo progetto».

Nella città del Cima Anna Oxa con i suoi musicisti e lo staff al seguito saranno impegnati dal 20 al 24 settembre, giorno fissato per la data del debutto del nuovo tour “Voce Sorgente”. Il tour che attraverserà l'intera penisola proseguirà poi il 14 ottobre dal Teatro Nuovo di Ferrara per poi ritornare il giorno successivo in Veneto con tappa al Teatro Corso di Mestre, in attesa di annunciare nuove date nel territorio nazionale.