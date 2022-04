Asolo matinée: domenica il concerto "Syrinx"

In collaborazione con l'Istituto romeno di cultura e ricerca umanistica, Asolo Matinée propone “Syrinx”, un concerto in cui si esibiranno in duo la flautista di Pan Andreea Chira e il fisarmonicista Pavel Efremov. In programma, brani di Claude Debussy, Béla Bartók, Jean-Baptiste Arban, Jesus Guridi, Chick Corea e altri, che spaziano dalle ben note, evocative melodie di Syrinx e Aranjuez ai coinvolgenti ritmi della danza romena e spagnola, con un tocco di jazz.

Ingresso ad offerta responsabile con super green pass e obbligo di mascherina Ffp2.

Su prenotazione ad asolomatinee@gmail.com

Info: asolomatinee@gmail.com o www.Facebook.com/AsoloMatinee