Baritune, musica per l'anima: Filippo Cosentino live al Caffè Caffi

Filippo Cosentino è chitarrista e compositore, autore dei dischi Baritune e Revoltune incisi per la prestigiosa Incipit/EgeaMusic, nei best seller italiani su Amazon dall'uscita da gennaio 2020, nella Top100 di iTunes per i primi mesi dalla pubblicazione e IBS/Feltrinelli. Ha inoltre inciso numerosi dischi ed è un riconosciuto producer e ceo del Dragonfly Music Studio Alba, hub creativo con un network internazionale. Come compositore scrive per il cinema, tv/radio e il teatro e alcune sue composizioni sono alla Ucla Music Library in California e con l'ultimo Circlo #1 è finalista al prestigioso premio Shostakovich in Ucraina. Riconosciuto a livello internazionale come il primo italiano ad aver portato in auge l’uso della chitarra baritona, è anche l’autore dell’unico manuale attualmente in circolazione per imparare a suonare questo strumento. Ha partecipato ai principali festival internazionali in Europa (Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Danimarca, Finlandia, Lituania), Stati Uniti, Messico e in Cina, Hong Kong e Macau suonando nel più antico teatro asiatico. Per partecipare al concerto sarà richiesta l'esibizione del Green Pass in entrata.



PRENOTAZIONE: Per partecipare sarà necessaria la prenotazione scrivendo all'indirizzo mail: events@caffecaffi.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...