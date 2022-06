Caparezza in concerto a Treviso: inizia l'estate all'Arena della Marca

Spettacolo e divertimento assicurati questo weekend all'Ippodromo Sant'Artemio di Treviso: Caparezza salirà sul palco dell'Arena della Marca sabato 25 giugno alle ore 21. Una data imperdibile per i fan trevigiani del musicista pugliese.

Il concerto, inserito nelle date estive dell’Exuvia Tour, è il recupero della data originariamente prevista per lo scorso 6 maggio al PalaInvent di Jesolo, cancellata per l’emergenza Covid. Questo il messaggio dell'artista ai fan: «Potevamoo spostare il tour all’autunno prossimo, tenendo le dita incrociate e senza che nessuno ci dia uno straccio di garanzia, ma non siamo più nelle condizioni di farlo. Io e la mia band desideriamo solo suonare e rivedervi, è tutto ciò che vogliamo e a questo punto, l’unico periodo per farlo, senza brutte sorprese, è l’estate». Chi aveva acquistato un biglietto per il concerto di Jesolo dovrà andare sulla piattaforma Clappit dove potrà scegliere se confermare il proprio biglietto nella nuova venue o chiedere un voucher o il rimborso. Sul palco delle date estive Caparezza porterà le canzoni del nuovo omonimo album “Exuvia”, uscito a maggio 2021 e certificato disco di platino, oltre a tutti i suoi grandi successi di oltre vent’anni di carriera.