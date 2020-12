Capodanno in streaming a Treviso con la musica di Artime Quartet

Un concerto streaming e countdown social per il Capodanno trevigiano. È tutto pronto per l’atto finale del 2020 che, in ottemperanza alle misure in vigore, quest’anno vedrà in programma un concerto in streaming sulle pagine social del Comune di Treviso. Alle 23.30 di giovedì 31 dicembre verrà trasmesso il concerto di ArTime Quartet, un quartetto d'archi tutto al femminile, formato dalle musiciste Sabina Bakholdina (primo violino), Erica Fassetta (secondo violino), Alessandra Commisso (viola) ed Elena Borgo (violoncello), che dallo splendido scenario di Santa Caterina si sono già fatte apprezzare per il talento e il repertorio vastissimo.

ArTime Quartet si è esibito in importanti eventi festival e stagioni musicali in tutto il Triveneto, nonché in Lombardia e in Austria come formazione residente per il festival Klangfrühling 2018 e 2019 di Stadtschlaining con un repertorio versatile che riesce a incontrare i gusti di un pubblico molto vasto, dal barocco al pop-rock. Alle 23.59, invece, largo al countdown con giochi di luce e grafiche dedicate per festeggiare insieme l’arrivo del 2021. «Anche se non ci potrà essere la tradizionale festa in Piazza, vogliamo comunque chiudere l’anno con la musica, la bellezza e l’entusiasmo - afferma l’assessore ai Beni Culturali e Turismo Lavinia Colonna Preti - Il concerto di ArTime Quartet vuole anche essere un ringraziamento a tutti gli artisti che si sono esibiti per il Natale Incantato che ha visto grande partecipazione».