Chiave classica 2022, tornano i concerti dal vivo al Teatro Accademico

Musica cameristica, repertorio antico, sinfonica e un grande omaggio ad Olivier Messiaen: torna Chiave Classica, la stagione musicale ideata dal conservatorio di musica Agostino Steffani. Dopo la sospensione dovuta alla pandemia, che ha visto saltare le edizioni del 2020 dopo solo due concerti e interamente quella del 2021, la musica torna ad abitare il Teatro Accademico con una stagione che ha l'ambizione di portare sul territorio alcune date di livello per consentire al pubblico di esplorare sentieri meno conosciuti del repertorio ma anche di ascoltare i migliori studenti e docenti del Conservatorio. L'apertura, giovedì 3 marzo, sarà nel segno del rilancio internazionale del Concorso di Violino Città di Vittorio Veneto: in scena Vikram Francesco Sedona, giovane talento vincitore della 32^ edizione accompagnato da Monica Cattarossi, nome di riferimento nel panorama italiano per la musica da camera. Il concerto inizia alle 20,45 (alle 20,15 conferenza introduttiva nel Ridotto).

Il programma di sala

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Sonata per pianoforte e violino n. 2, op. 100

Allegro amabile

Andante tranquillo – Vivace di qui andante

Allegretto grazioso (quasi andante)

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

Sonata per violino e pianoforte

Allegro vivo

Intermède. Fantasque et léger

Finale. Très animé

HENRYK WIENIAWSKI (1835 -1880)

Fantasia brillante sui Temi di "Faust", op. 20