Coez torna in tour: un concerto anche al New Age Club

Coez ha annunciato un nuovo tour nei principali club italiani per i primi mesi del 2022. Dal 31 gennaio al 22 febbraio l'artista si esibirà dal Piemonte alla Puglia con un passaggio anche in provincia di Treviso.

«Prima di partire con un vero tour estivo penso proprio che mi farò un giretto in tutti i clubbini dove sono stato a suonare prima di affermarmi» ha scritto l'artista sui social. Il 6 febbraio 2022 Coez tornerà al New Age Club di Roncade per una data destinata ad andare presto sold out. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 12 novembre sul sito di Vivo Concerti. La vendita presso i rivenditori autorizzati aprirà invece dalle ore 10 di mercoledì 17 novembre. Per lo storico club di Roncade il concerto di Coez segna un importante ritorno alla musica dal vivo dopo quasi due anni chiusure e restrizioni. Un concerto semplicemente imperdibile.