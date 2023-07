Ekynoxx a Suoni di Marca: apriranno il concerto dei Rockets

Gli EkynoxX atterrano a Suoni di Marca il 20 luglio, dalle ore 20, aprendo agli alieni argentati Rockets: la band trevigiana era stata scoperta proprio dal produttore dei Rockets, il francese Claude Lemoine, che ha suggerito agli EkynoxX la direzione da prendere con una propria identità musicale.

La band è formata dal produttore e fondatore trevigiano Frank Rossano, alla voce da sempre presente Alice Castagnoli aka Hall _ice , Enrico Knob Tavernini e Divio di Agostino, produttori e musicisti facente parte anche dei Bionic Visions un progetto indipendente italiano di musica pop elettronica. Look curato, dallo stile Post Atomic e molto dark, il loro show è incentrato oltre che sul tripudio di sonorità elettroniche anche dai testi d'importanza sociale come: l'ambiente, l'inquinamento alimentare, la supremazia ed il controllo sull essere umano. Il genere Art Pop della band è una commistione di Elettronica, synth e sperimental pop.

Il commento

Il portavoce del progetto non che fondatore Frank Rossano dichiara: «Da sempre il progetto vede l'alternarsi di ospiti professionisti ,amiamo collaborare con altri artisti non solo musicali ma anche in altri mondi creativi. Per questo live abbiamo studiato la formula del concept. ci è piaciuta l'idea di inserire una Intro emozionale ed originale con un coro di bambini per la prima volta a Suoni di Marca, già presenti nel primo album con Samantha Cristoforetti, special guest nel singolo e nel video "Astrosamantha".

La band

Gli EkynoxX hanno all'attivo due album e 5 singoli tra i quali l'ultimo "Slave system machine" e la cover dei New Order "Blue Monday" ,hanno partecipato come ospiti nella serata finale di Sanremo Rock 2019 ,mentre nell’edizione 2018 sempre a Sanremo Rock si qualificarono tra i primi venti su 170 band provenienti da tutte le regioni e da molti paesi stranieri ,presenti in varie Manifestazioni nel 2021 entrano in classifica Europea della musica Indie tra i primi posti ti con il brano "ADDITIVA ",Vincitori assoluti con il video "Spacer Woman" in un contest che vedeva centinaia di artisti indie da tutta Italia per poter essere trasmessi in 170 postazioni video nelle stazioni ferroviarie ,metropolitane e Aereoporti di tutta l Italia