Marzo in musica 2022, Eleonora e Beatrice Dallagnese in concerto

Domenica 20 marzo, alle ore 17, presso il teatro "G. Comisso" di Zero Branco, è in programma il concerto della vincitrice del concorso nazione di esecuzione pianistica “Ugo Amendola”, Eleonora Dallagnese, che eseguirà musiche di F. Chopin e R. Schumann e, in duo a quattro mani con la sorella Beatrice, musiche di F. Schubert e J. Brahms. Il concerto è il secondo evento della rassegna "Marzo in Musica 2022", ideata dall'associazione "Chromatica A.P.S." e dal suo direttore artistico, il M° Marco Rinaldi, giunta alla sua 7^ edizione, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e la biblioteca di Zero Branco.

Gallery