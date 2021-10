Festa di fine vendemmia: concerto al tramonto all'eremo di San Gallo

A Farra di Soligo uno degli appuntamenti più importanti dell’anno è la vendemmia. Tanti sono i cittadini coinvolti in una delle attività economiche più importanti del paese e per questo si vuole ricercare nel concluderla un momento di festa dal sapore antico, ma in chiave contemporanea. Il territorio delle Colline Patrimonio dell’Unesco è chiamato a raccolta nella splendida cornice naturale dell’Eremo di San Gallo domenica 24 ottobre alle ore 16 per un concerto al tramonto dell’orchestra Kiara ensemble diretta dal Maestro Giuliano Pavan con la voce recitante di Marta Raminelli. Seguirà un brindisi di buon auspicio per il lavoro venturo.

Un concerto che si inserisce nel ricco programma di eventi "Farra profuma d'autunno", promosso dall'amministrazione comunale di Farra di Soligo in collaborazione con La Chiave di Sophia. Un repertorio musicale ricercato e accurato che ricorda la natura, i suoi frutti e il profondo legame che lega l’essere umano alla natura: da A. Vivaldi a J. S. Bach, da G. F. Haendel con Water music a G. F. Telemann con Là Majesté, La Grace, La Rejouissance e molti altri. Il Kiara ensemble è un gruppo nato nel 2005 da musicisti con formazione classica con l'intento di avvicinare cultori di generi musicali diversi tra loro. I professionisti eseguiranno brani tratti dal repertorio barocco, che si alterneranno a delle letture di Marta Raminelli. A fare da cornice lo splendido Eremo di San Gallo, uno dei simboli del paesaggio farrese. «Questo concerto fortemente voluto dalla nostra amministrazione è un’occasione per celebrare la natura e i suoi frutti e così renderle omaggio - spiega l'assessore al turismo di Farra di Soligo, Silvia Spadetto - Quest'anno la vendemmia, in un tempo storico davvero molto difficile, sopratutto per le difficoltà legate ai cambiamenti climatici, ci ha regalato uve di una qualità eccezionale preannunciando per il 2022 dei brindisi davvero straordinari». L'accesso al concerto e all’Eremo di San Gallo per l’occasione sarà possibile solo a piedi, così da poter godere di una bella passeggiata tra i colori autunnali.

Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione consigliata (al seguente link o chiamando l’Ufficio cultura ai numeri 0438 901524 – 901531) in quanto in caso di maltempo l’evento di svolgerà in auditorium e sarà data precedenza alle prenotazioni. Per partecipare all’evento sarà necessario esibire il Green Pass, salvo nuove modifiche della normativa.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...