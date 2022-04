Giovanni Allevi in concerto al Teatro Del Monaco di Treviso

Compositore, pianista, filosofo, scrittore, artista poliedrico. Giovanni Allevi suonerà al Teatro Mario Del Monaco di Treviso martedì 26 aprile, alle ore 20.45, nell’ambito della rassegna “Dal Vivo” organizzata da Veneto Jazz in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, per il recupero del concerto più volte rinviato per pandemia. La nuova data vede l’artista impegnato nel tour europeo di "Estasi", il nuovo progetto musicale di pianoforte solo, all'insegna del più sublime degli stati di coscienza.

Il concerto

Libertà interiore, tormento, gioia sfrenata, impennate ritmiche irregolari, struggenti cantabili, lampi di genio. Questi i mondi attraverso cui si sviluppa la tracklist dell'ultimo album, a partire da "Kiss me again", scritto durante la pandemia, per passare all'inquieto "Our future", un brano associato ad una profonda riflessione sul destino del mondo, già presentato in prima assoluta alla Cop26 di Glasgow, la Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatici, dove l'artista è stato anche nominato European Ambassador dell'organizzazione mondiale Earth Day. Con "Estasi" Allevi passa con la disinvoltura di chi domina la tradizione e la contemporaneità, dalla ritmica del Rock Progressive, a cui dedica "Prog Me", alle sacre atmosfere di "My Angel", e all'attesissimo e funambolico "Lucifer" che contiene una antica melodia gregoriana, già definito dalla critica un capolavoro, fino alle intense ondate sonore di "Estasi", il brano che chiude la raccolta e dà il titolo all’album. Il pubblico, affezionato e partecipe in ogni concerto, viene condotto per mano attraverso una dinamica interiore liberatoria, fino all'esplosione catartica, testimoniata da applausi interminabili e dalla festosa standing ovation che immancabilmente conclude il live.

L'artista

Giovanni Allevi è responsabile di un profondo rinnovamento della musica colta, riportando l’arte della composizione all’attenzione delle nuove generazioni. È diplomato in Pianoforte e in Composizione ed è laureato in Filosofia con la tesi “Il vuoto nella Fisica Contemporanea”. Ha calcato i palchi delle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, fino all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Grazie al suo impegno intellettuale, è punto di riferimento filosofico sui concetti di innovazione e analisi del cambiamento. Il suo ultimo libro, uscito il 21 ottobre 2021, è intitolato “Le regole del Pianoforte - 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall’ordinario" (Ed. Solferino). Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici e culturali, è Stella d’Oro al Valor Mozartiano, Premio Falcone e Borsellino, ed Ambassador di Save the Children, in prima linea nella difesa dei diritti dei più piccoli. Ha ricevuto apprezzamenti di stima da Papa Benedetto XVI, Papa Francesco, dal Premio Nobel Mikhail Gorbaciov. La Nasa gli ha intitolato un asteroide: giovanniallevi111561. Recentemente è stato autore e conduttore di un'innovativa e pluripremiata docuserie in onda su Rai Play: “Allevi in the jungle”.

Info & prezzi

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Ancora disponibili sul circuito Ticketone e alle biglietterie del Teatro Stabile del Veneto gli ultimi biglietti a questi prezzi:

Platea 40€ + diritto di prevendita

Palchi I, II, III ordine centrali 40€ + diritto di prevendita

Palchi I, II, III ordine laterali 35€ + diritto di prevendita

Palchi IV ordine 35€ + diritto di prevendita

Loggione 30€ + diritto di prevendita

Loggione scarsa visibilità 12€ + diritto di prevendita