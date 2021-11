Grigory Sokolov inaugura la stagione concertistica del Teatro Del Monaco

Prezzo non disponibile

Dopo l’apertura della stagione lirica con il "Don Pasquale" di Donizetti e del cartellone di prosa con la "Turandot" diretta dal maestro Pier Luigi Pizzi, il Comune di Treviso e Teatro Stabile del Veneto danno il via anche alla stagione concertistica del Teatro Mario Del Monaco: sabato 6 novembre, alle ore 20.30, il celebre pianista russo Grigory Sokolov inaugura la stagione dei concerti esibendosi a Treviso con il suo nuovo programma comprendente la Kreisleriana op. 16 di Schumann e i Preludi op. 23 di Rachmaninoff.

Grigory Sokolov è da tutti considerato fra i massimi esponenti del gotha pianistico mondiale, ammirato per la sua introspezione visionaria, la sua ipnotica spontaneità e la sua devozione senza compromessi alla musica. Maestria tecnica e nobiltà d’espressione sono le sue caratteristiche peculiari. Ha un repertorio molto vasto e diversificato che va dagli amati Wiliam Byrd, Froberger, Bach e Rameau fino alla letteratura del Novecento con Rachmaninoff, Skrjabin, Ravel, Prokofiev non trascurando gli altrettanto amati Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann, Brahms. Sabato 6 novembre, quarantacinque minuti prima dell'alzata del sipario, al Ridotto del Teatro si terrà un incontro di introduzione al programma condotto da Elena Filini, primo appuntamento del progetto "Oltre la scena" che anche per questa stagione torna ad accompagnare il pubblico e le scuole alla scoperta degli spettacoli del Teatro Mario Del Monaco.

Il cartellone prevede poi, il 26 novembre, il concerto della flautista Dorothee Oberlinger con i Sonatori de la Gioiosa Marca con un repertorio che mescola diversi esempi di musica “notturna” della tradizione europea, da Merula a Vivaldi, a Boccherini, in un caleidoscopio di sinfonie che variano dal racconto di drammi d’amore notturni a tenere ninnenanne, dall’evocazione di fantasmi e uccelli della notte alla celebrazione della notte di Natale.

