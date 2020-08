Al teatro Mario Del Monaco il recital della soprano Hui He

Dopo il successo del Puccini Gala all’Arena di Verona, dove Hui He ha interpretato, incantando il pubblico, due arie da Madama Butterfly, uno dei ruoli più simbolici della sua carriera, la diva cinese sarà ospite del Teatro Comunale “Mario Del Monaco” di Treviso dove terrà uno speciale recital intitolato La grande opera in forma cameristica.

Il concerto organizzato dal Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con l’Associazione Lirica Trevigiana vedrà l’esecuzione di grandi arie del melodramma come “Suicidio" da La Gioconda, “Tu che le vanità” da Don Carlo e l’aria cinese “Pamier, quanto è bella la mia città”. Accanto all’artista il quartetto d’archi VeronaLirica formato da Gunther Sanin, Mirela Lico (violini), Sara Airoldi (violoncello), Luca Pozza (viola) e Roberto Corlianò al pianoforte. La tale formazione è stata già protagonista con il soprano di una trionfale tournée di concerti in Cina nel 2018, che ha fruttato due importati premi come Best Female Singer e Best Female Vocal Album al Guangzhou High End Show, per la registrazione live del concerto al National Centre for the Performing Arts di Pechino. In occasione del concerto trevigiano l’ensemble strumentale eseguirà anche tre parafrasi da tre grandi titoli del melodramma, I pescatori di perle, Andrea Chènier e Adriana Lecouvreur. Riguardo a questo prestigioso appuntamento Hui He racconta: «Sono felice di fare il mio debutto a Treviso, città legata a grandi miti della lirica come Toti Dal Monte, Mario Del Monaco e Maria Chiara, con questo bel concerto accanto al quartetto d’archi VeronaLirica e al pianista Roberto Corlianò. Ringrazio quindi l’Associazione Lirica Trevigiana per il gradito invito e non vedo l’ora di incontrare il pubblico di Treviso e di condividere con esso le emozioni di quest’arte che è la grande musica». La prossima stagione del soprano la vedrà dopo questa parentesi concertistica estiva, tra gli altri impegni, debuttare il ruolo di Alzira all’Abao Bilbao con la direzione del Maestro Daniel Oren, ritornare alla Wiener Staatsoper con Madama Butterfly e debuttare come Norma alla Hong Kong Opera House.