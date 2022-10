Concerto meditativo: "Liberare il cuore"

Musiche originali di Ivan Ordiner, composizioni che nascono dalla ricerca di un linguaggio musicale adatto a esprimere le emozioni e i movimenti dell'animo, i momenti di evoluzione, le acquisizioni di consapevolezza. Durante la serata parleremo anche di come la musica possa essere uno strumento straordinario per esprimere se stessi e per rafforzare processi interiori, e faremo esperienza di come si possa utilizzare l'ascolto della musica per ascoltare noi stessi.

Ingresso con offerta libera e responsabile.