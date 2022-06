Mara Sattei porta "La dolce vita" sul palco del New Age Club

Cinque nuove date per l'Universo Tour di Mara Sattei, l'artista in vetta alle classifiche italiane grazie alla hit "La dolce vita" con Fedez e Tananai. Il tour, partito il 4 giugno da Annone Brianza, andrà avanti per tutta l'estate arrivando il 15 ottobre anche sul palco del New Age Club di Roncade.

Partendo dai maggiori festival estivi, per approdare nei club il prossimo autunno, l’artista porterà i suoi fan in un viaggio esperienziale nella dimensione tanto attesa del live, per cantare insieme il suo primo album accompagnata dalla band. Il 22 luglio l'artista si esibirà al "Feel Festival" a Giais di Aviano (in provincia di Pordenone). Per ognuno degli appuntamenti autunnali nei club, inoltre, 50 fortunati fan potranno acquistare un vip pack, che darà diritto alla partecipazione esclusiva alle prove della serata e ad incontrare l’artista nel backstage. Mara Sattei ha collaborato con importanti artisti italiani e internazionali che hanno impreziosito il suo percorso artistico: "Altalene" l’ha vista al fianco di Coez, "Spigoli" è il brano triplo platino firmato insieme a Carl Brave e adesso anche "La dolce vita" ultimo tormentone di Fedez certificato oro, che la vede in feat insieme a Tananai.

Info e biglietti su: https://www.otrlive.it/tour-dates/universo-tour-2022/