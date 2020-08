Mavia's voice organ trio in concerto al Revolution di Conegliano

La voce di Silvia, caratterizzata da molteplici sfumature, è capace di passare da un genere all'altro con estrema naturalezza mantenendo sempre l'eleganza che la contraddistingue.

Il trio Mavia's Voice è caratterizzato dalla sonorità bluesy tipica delle formazioni con l’organo Hammond, a cui si aggiungono il sound del pianoforte acustico ed elettrico e la spinta propulsiva della batteria: insieme costituiscono il supporto ideale per i voli solistici della leader. Passando agevolmente dal soul al funk, dal pop d’autore al blues con venature di jazz, il repertorio è costituito per la maggior parte da composizioni di autori ed interpreti quali Amy Winehouse, Etta James, Alicia Keys, Randy Crawford, Stevie Wonder, Prince e molti altri. Ascoltando Mavia’s voice emerge il continuo interplay fra i tre musicisti, in un dialogo serrato e quasi paritario caratterizzato da grandi contrasti dinamici, ricerca timbrica e sperimentazioni ritmiche.



𝐂𝐄𝐍𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐑𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄

𝟎𝟒𝟑𝟖.𝟑𝟔𝟗𝟑𝟐𝟑

INIZIO ORE 20:00

