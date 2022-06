Suoni di Marca 2022, Michele Bravi in concerto sulle Mura

Suoni di Marca 2022 sarà una delle tappe, appena annunciate, del nuovo tour di Michele Bravi, pronto a inaugurare la stagione estiva con il suo ultimo singolo "Zodiaco", una hit fresca e dalle sonorità pop ed elettroniche che sin dalle prime note ci immerge in un mood spensierato e sereno. La nuova canzone, che dà il titolo alla tournée, parla delle connessioni tra le persone, così come l’astrologia punta a unire ciò che succede in terra con ciò che accade in cielo. Il carattere leggero e i timbri morbidi del brano, spiega Bravi, si addicono al suo essere “un sagittario” carico di energia positiva.

Energia positiva che lo ha sempre contraddistinto nel corso di una carriera costellata di successi. Dal debutto nel 2013, con la vittoria della settima edizione di Amici, fino alla partecipazione in concorso a Sanremo 2022, dai tour completamente sold out alle certificazioni Fimi/Gfk per singoli e album, passando per le collaborazioni su scala mondiale, con nomi del calibro di Tiziano Ferro, James Blunt, Luca Carboni e Sophie and the Giants. Questo nuovo tour estivo, che prosegue il tutto esaurito nei grandi teatri d’Italia, punta a far rivivere i punti salienti di una ricca carriera quasi decennale. Da Inverno dei fiori e Zodiaco agli esordi, passando per altri brani celebri come Il diario degli errori, Falene e Cronaca di un tempo incerto. Un concerto per tutte le età, dove lo stile del pop contemporaneo si incontra con una forma canzone classica, il tutto guidato da una voce inconfondibile. Michele Bravi va ad aggiungersi ai primi annunci del nuovo cartellone di Suoni di Marca 2022 assieme a Motta (20 luglio), The Zen Circus (25 luglio) e Bandabardò & Cisco (29 luglio).