My little brown book, concerto jazz a "Fuori dal cinema"

Torna a Oderzo la rassegna estiva "Fuori dal cinema": due serate di cinema all'aperto e un concerto jazz nel giardino del cinema Turroni. A intervallare le proiezioni dei due film, venerdì 1º luglio, una serata in musica con i My little brown book. L'appuntamento è per le ore 21 in Via Garibaldi. Ingresso libero, con offerta responsabile.

Il concerto è dedicato a Billy Strayhorn, arrangiatore, compositore e pianista statunitense, noto soprattutto per la sua trentennale collaborazione col compositore e direttore d’orchestra Duke Ellington, per il quale compose e orchestrò molti dei brani che resero famosa la sua orchestra. Tra le sue composizioni più conosciute temi teatrali, come “Star Crossed Lovers” (Shakespeare), e “Take the ‘A’ Train”.



Davide Palladin – Chitarra

Bruno Cesselli – Pianoforte

Nicola Barbon – Contrabbasso