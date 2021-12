I Nomadi in concerto a Montebelluna per la festa dell'Immacolata

I Nomadi tornano a suonare in provincia di Treviso, mercoledì 8 dicembre. La band salirà sul palco del Palamazzalovo di Montebelluna per presentare dal vivo il loro nuovo album: "Solo esseri umani". I biglietti saranno disponibili fino alle ore 13 di mercoledì online su Ticketone, dalle ore 15, invece, direttamente alla biglietteria del Palamazzalovo. Il concerto inizierà alle ore 17.

Ad oggi il gruppo emiliano conta 52 lavori, fra dischi in studio, live e raccolte per un totale oltre 15 milioni di copie vendute. Accanto a ciò vi è anche l’impegno umanitario che ha visto i Nomadi promotori di varie iniziative di solidarietà e numerosi viaggi benefici. Il 17 settembre del 2020 la band ha firmato un accordo con BMG che si articola fra discografia, catalogo e edizioni e prevede un progetto ricco e ambizioso che prenderà forma con varie iniziative nel corso dei prossimi tre anni, a cominciare dall’uscita di un nuovo album di inediti nel 2021. "Solo esseri umani" 11 brani, tra cui il singolo “Frasi Nel Fuoco”, il brano “Solo Esseri Umani" con Enzo Iacchetti e, per la prima volta nella storia della band, un brano dedicato ad Augusto Daolio “Il Segno Del Fuoriclasse".