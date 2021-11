VivaVoce 2021, seconda serata pop-rock con i Rebel Bit

Il VivaVoce Festival ha riportato la musica dal vivo sui palchi trevigiani. Dopo il successo della serata inaugurale del 6 novembre, sabato 13 si replica con il sound pop-rock dei Rebel Bit, alle 20.45 sul palco del BHR Hotel a Quinto di Treviso.

Le quattro voci piemontesi sono attese in città dopo la memorabile performance dello scorso marzo a “Italia’s Got Talent”, dove avevano conquistato giuria e pubblico. I Rebel Bit promettono uno spettacolo grintoso ed emozionante al tempo stesso. Di origini piemontesi ma internazionali nello spirito, i Rebel Bit sono un quartetto vocale innovativo che ha preso parte ai più importanti festival internazionali, ottenendo 5 nomination agli Oscar A Cappella con il loro disco di esordio. Il loro repertorio attinge in egual misura dal pop e dal rock, sia nazionali che internazionali, e il loro sound si contraddistingue per la grande varietà di contaminazioni musicali. Al BHR Hotel Treviso portano il loro nuovo album, “Come”, uscito lo scorso 5 novembre e ricco di sonorità coinvolgenti e contemporanee. Dopo l’apprezzatissima prima performance firmata dai Mezzotono, brioso quintetto barese, i Rebel Bit segnano la seconda e ultima data del festival al BHR Hotel Treviso. La kermesse, infatti, si sposterà all’auditorium di Sant’Artemio con le ultime due date in calendario, il 27 novembre con i milanesi Alti & Bassi e infine il 4 dicembre con i vivacissimi SeiOttavi. Tutti gli appuntamenti sono aperti a una platea ampia di ascoltatori, dagli appassionati a tutti coloro che, incuriositi da questo genere eclettico, ne restano coinvolti per la qualità musicale. Con i migliori gruppi vocali italiani la cultura musicale è tornata a farsi sentire a Treviso e promette di conquistare un pubblico in trepidante attesa di buona musica cantata dal vivo.

INFO E PRENOTAZIONI

Telefono: 389.5771284 Mail: ticket@vivavoce.tv

Maggiori informazioni e programma dettagliato del Festival sul sito www.vivavoce.tv