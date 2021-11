Al Caffè Caffi 90's never end: Revoltune the grunge spirit

Revoltune è una rivoluzione musicale, musica contemporanea, grunge, improvvisazione, elettronica condensate in dieci canzoni del grunge. Nirvana, Nine Inch Nails, Jeff Buckley, Radiohead, Foo Fighters e Pearl Jam riletti, riarrangiati, riscritti dalla maestria compositiva di Cosentino, riconosciuto in ambito internazionale tra i principali artisti italiani (Jazz Journal, Jazz Thing, Repubblica, Radio Rai). Un disco emblematico in un momento così particolare per la cultura, un lavoro discografico che rimescola le carte nel recente passato artistico di Cosentino e con il quale l'artista piemontese vuole rendere omaggio all'ultimo grande movimento musicale degli anni '90. Una sorpresa sono i brani di Johnny Cash e di Britten, di cui consigliamo l'ascolto di Corpus Christi Carol con un arrangiamento che rimanda a mondi extraterrestri, un omaggio ai due grandi maestri già apprezzati dal movimento di Seattle, così come Creep dei Radiohead, un momento di vera poesia musicale.

Oltre a Filippo Cosentino, nella line up del disco c'è anche Giuseppe Di Filippo, anch'egli musicista eclettico in grado di passare con disinvoltura dalla musica contemporanea al free e rumoristica. Ogni brano un arrangiamento diverso, una miscela perfetta di elettronica, rock, algoritmi (Corpus Christi Carol è arrangiata con un algoritmo che suona in ordine casuale una serie di note che vengono predefinite da Cosentino a priori), musica contemporanea e improvvisazione. Per questo disco, Filippo Cosentino ha inventato e programmato un nuovo strumento, il Synthosium S. Live, un live recording synth e generatore di frequenze. Sarà richiesta l'esibizione del Green Pass in entrata.

PRENOTAZIONE: Per partecipare sarà necessaria la prenotazione scrivendo all'indirizzo mail: events@caffecaffi.com.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...