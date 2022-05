Sile Jazz Festival: concerto inaugurale al porticciolo di Casale sul Sile

Grande musica live lungo le sponde del Sile: manca sempre meno all'inizio di Sile Jazz: l’undicesima edizione si svolgerà tutti i weekend dal 3 giugno al 31 luglio. Il primo dei 21 concerti in 15 comuni tra le province di Treviso, Padova e Venezia sarà venerdì 3 giugno, alle ore 21, a Casale sul Sile, nello storico ed iconico porticciolo. Ad aprire le danze Stefano Bedetti Quartet, gruppo composto da Stefano Bedetti ai sassofoni, Alfonso Santimone al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria. Stefano Bedetti è uno dei migliori sax tenore italiani della sua generazione; improvvisatore generoso e sanguigno, si esprime con fluida naturalezza in una cifra stilistica ricca di riferimenti alla grande tradizione del sax tenore, rielaborati con gusto e incisività e veicolati attraverso un suono di notevole vigore. Insieme ai musicisti Santimone, Evangelista e Frattini, daranno il benvenuto alla nuova estate jazz.

Il festival proseguirà con gli appuntamenti della seconda settimana a Roncade venerdì 10 giugno, in uno dei comuni amici di vecchia data del festival, con l’ensemble del pianista e compositore Emiliano D'Auria 4et insieme al trombettista Luca Aquino come special guest. Seguendo le vie d’acqua, sabato 11 giugno l’appuntamento più atteso di Sile Jazz: la crociera Jazz in laguna, che in questa edizione diventa ancora più speciale: ad attendere il pubblico del festival ci sarà un ricco programma a bordo della nave, con pranzo, musica e navigazione tra gli incantevoli paesaggi della laguna. L’approdo nel pomeriggio è all’Auditorium Lo Squero dell’Isola di San Giorgio, una delle sale da concerto più eccezionali al mondo, direttamente a bordo d’acqua. Un appuntamento reso possibile dalla preziosa collaborazione con Asolo Musica, che permetterà al pubblico di assistere ad un concerto unico di Rita Marcotulli, pianista e compositrice tra le più affermate e apprezzate a livello internazionale.