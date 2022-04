Primo Maggio, il chiosco Poplar riapre con il concerto di Sir Oliver Skardy

Domenica 1° maggio inizia la stagione estiva di Poplar, il chiosco del parco delle Vecchie Pioppe a Casale sul Sile. Un pomeriggio di buon cibo e ottima musica da godere all’aria aperta, sostando tra gli alberi o passeggiando nel grande parco. Inizio alle ore 12 per il pranzo con toast, panini pulled pork o pastin, rigorosamente accompagnati dalle immancabili patate fritte e da ottima birra. Dalle 15 al via la musica con il dj set di Roger Ramone e il live delle ore 18 con super ospite Sir Oliver Skardy che proporrà un greatest hits dei suoi pezzi più noti. Poplar rimarrà aperto dalle ore 11 alle 21.

Il concerto

Molto più di un chiosco, un vero e proprio punto di riferimento anche per l’estate 2021 che si aspetta grande partecipazione e affetto nel 2022. Un luogo apprezzato da giovani come da famiglie: tutti sono i benvenuti per fare una passeggiata fra gli alberi, accompagnati da musica, drink e vivande di alta qualità. La scorsa stagione di Poplar ci ha regalato tanti incontri musicali ma anche animazione per bambini, gare a quiz e teatro, un calendario frizzante che ha coinvolto anche l'amato festival della Restera, il Restival. Volto noto della musica veneta e non solo, Sir Oliver Skardy (all’anagrafe Gaetano Scardicchio) è stato frontman del gruppo reggae veneziano Pitura Freska, da lui fondato, portando avanti anche altre collaborazioni e progetti solisti. Con vent’anni abbondanti di carriera alle spalle, Skardy rappresenta per tutti l’anima “popolare” di una canzone italiana legata alle periferie, alla voglia di riscatto e di pace sociale. A settembre 2021 è uscito con il suo album greatest hits “Figa e sfiga”, il disco più “personale” della carriera di Skardy che, oltre ad aver scritto musica e testi, ha seguito in prima persona tutte le fasi della produzione, dalla registrazione ai missaggi.

Il commento

«Siamo prontissimi per la stagione 2022 - conclude Manuel Moro, titolare del Poplar e volto noto della ristorazione della Marca - Il chiosco è per tutti, cerca sempre di mescolare cibi, bevande e generi musicali per andare incontro ai gusti di un pubblico ampio, sia di giovani che di famiglie, con una programmazione estiva che sarà sicuramente frizzante, come sempre».