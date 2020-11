I Solisti di Radio Veneto Uno in concerto a Col San Martino

Radio Veneto Uno continua la sua opera di promozione e diffusione della Grande Musica Classica quale elemento fondamentale della nostra cultura, non soltanto attraverso le frequenze radiofoniche dei 97.5 fm, ma trasmettendo i propri concerti con la sua piattaforma multimediale, che si completa con il web e la televisione.

L’appuntamento con l’Orchestra da Camera dei Solisti di Radio Veneto Uno si terrà sabato 14 novembre alle ore 21, in diretta radio, in live-streaming sul portale della radio, nelle sue pagine social e in televisione grazie alla collaborazione con Cafè TV 24, che copre tutto il nord Italia. La Radio, da subito, oramai diversi mesi, ha deciso di rispondere e reagire alla difficile situazione imposta dall’emergenza epidemiologica, nel rispetto delle norme di contenimento del contagio, proponendo le manifestazioni via via organizzate. L’ultimo Dpcm ha fermato gli spettacoli dal vivo, ma non la possibilità di assistere ai concerti da casa, seduti in prima fila nel proprio salotto. Il pubblico in questa occasione sarà portato di fatto alla Chiesa Arcipretale di Col San Martino, a Farra di Soligo, e potrà partecipare a una serata di cultura musicale, in occasione della Celebrazione del Santo Patrono, direttamente dalla pagina Facebook Veneto Uno e dal sito www.venetouno.it . Inoltre, sarà possibile assistere al concerto anche in televisione sul canale 95 di di Cafè Tv 24, comodamente da casa propria. In questo modo saranno rispettate le norme anti-Covid e si valorizzerà il lavoro dei tanti musicisti che fanno parte dell’Orchestra dei Solisti di Radio Veneto Uno, artisti che, come ben noto, stanno vivendo un momento di particolare difficoltà. L’intento di Radio Veneto Uno è quello di continuare a regalare emozioni invitando chi è costretto in casa a un grande concerto che abbraccerà i differenti stili musicali: dal barocco, al classico, al romantico.

Un programma ricco e articolato: si comincerà con la Sinfonia in Do maggiore RV 116 di Antonio Vivaldi, per poi proseguire con il Concerto in Re maggiore per violino e archi di Benedetto Marcello, violino solista il giovane Francesco Zanchetta. La serata continuerà con la Sinfonia in Si bemolle maggiore di Tomaso Albinoni, seguita dalla celebre serenata Eine Kleine Nachtmusik RV 525, notturno per archi scritto da Wolfgang Amadeus Mozart, in esecuzione integrale. Passaggio al romantico con l’Andante cantabile dal Concerto D 67 di Giuseppe Tartini, violino solista Carlo Lazari. Seguirà la Sonata per la gran viola op. 35 di Paganini, composizione per viola e orchestra dal carattere particolarmente virtuosistico, eseguita per l’occasione da Silvestro Favero. A conclusione del concerto il capolavoro del violinista e compositore polacco Henryk Wieniawski, scritto per violino solo e accompagnamento orchestrale: la Legende op. 17, eseguita da uno dei nostri più grandi violinisti, Carlo Lazari. Dirige l’orchestra il Maestro Giorgio Sini. La manifestazione, come da disposizioni per il contenimento del contagio, si terrà in totale assenza di pubblico e nel rispetto di legge delle distanze interpersonali. Sarà trasmessa, come annunciato, sui canali web di Radio Veneto Uno - sito internet www.venetouno.it e social - , sul canale 95 di Cafè TV 24, e naturalmente su Radio Veneto Uno FM 97.5 MHz.