Mostra Valdobbiadene Docg: concerto di gala con i Solisti di Radio Veneto Uno

Continua la stagione concertistica dal vivo de “I Solisti di Radio Veneto Uno”. L’appuntamento è per venerdì 24 luglio alle ore 21 con il concerto di gala della Mostra dei Vini di Col San Martino, posticipata dalla pandemia Covid-19. L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Farra di Soligo e della Pro Loco di Col San Martino.

Un prestigioso programma per celebrare i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven e i 250 anni dalla morte di Giuseppe Tartini. I Solisti eseguiranno la Sinfonia n. 6 in fa maggiore Op. 68, detta “Pastorale”, trascritta per questa occasione, per soli archi. L’opera fu composta da Ludwig van Beethoven tra il 1807 e l'inizio del 1808, in un momento di forte contatto del compositore con la natura. In una lettera scritta da Ludwig Van Beethoven all’amata Teresa Malfatti, traspare un sentimento di intima comunione con la natura, vista dal compositore come spettacolo da ammirare, madre del genere umano e rifugio incontaminato di segrete meditazioni: “Quanta gioia mi dà il camminare tra gli arbusti, gli alberi, i boschi, l’erbe e le rocce. Per le rocce, gli alberi ed i boschi passano le risonanze di cui l’uomo ha bisogno”. Si dice che Beethoven passasse le ore ad annotare sul suo taccuino i temi ispiratigli dal trillare degli uccelli o dallo scorrere dei fiumi, fonti d’ispirazione per le sue meravigliose opere. A seguire ci saranno due brani del compositore Giuseppe Tartini: la Sinfonia in Re maggiore n. 551, violino solista Luca Mares; e Sonata in Sol minore “Didone abbandonata”, trascritta per archi da Mattia Tonon, violino solista. Il concerto dei Solisti di Radio Veneto Uno diretti dal Maestro Giorgio Sini si terrà presso il campo sportivo di Col San Martino, in modo da poter accogliere un vasto pubblico, opportunamente distanziato. In caso di maltempo il concerto avverrà nella Chiesa di Col San Martino. L’ingresso è libero e sarà necessaria la prenotazione alla Pro loco di Col S. Martino. Venerdì 24 luglio alle ore 21 sarà possibile seguire l’evento anche da casa, in diretta, sui 97.5 di Radio Veneto Uno e in video sul sito www.venetouno.it, sulla pagina Facebook Veneto Uno e sui canali di Café TV 24.