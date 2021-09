Tolo Marton in concerto al Radiogolden di Conegliano

Il guitar hero trevigiano Tolo Marton torna sul palco all’aperto del Radiogolden di Conegliano. Il chitarrista si esibirà domenica 26 settembre alle ore 18 e sarà accompagnato da Cristiano Schiabello al basso e da Paolo Callegaro alla batteria, proponendo brani classici del suo repertorio e inediti.

L’ambito è quello del classic rock, ma nella musica di Marton si rincorrono linguaggi rock, blues, country, psichedelia, melodia e silenzi e una virtuosità chitarristica che l’ha portato a vincere nel 1998 il prestigioso Jimi Hendrix Electric Guitar Festival, con il premio ricevuto direttamente dalle mani del padre di Hendrix, il più grande genio della chitarra elettrica mai esistito. Chitarrista e compositore, Tolo Marton porta avanti una lunghissima carriera nell’ambito della musica di ispirazione anglo-americana. Ha suonato con Jack Bruce e Ginger Baker, due dei tre leggendari componenti dei Cream, ha collaborato con il batterista e il tastierista dei Deep Purple Ian Paice e Don Airey; ha inciso l’album “Smogmagica” del 1975 con le Orme e la sua versione di “All along the watchtower” è stata scelta per essere inclusa in una compilation di artisti internazionali curata dalla BMG di brani di Bob Dylan, uscita nel 2003. Nel 2012 ha avviato una collaborazione anche con Roger Glover, il grande bassista dei Deep Purple, con il quale ha suonato in concerto in teatro a Mestre, con grandissimo successo. Numerosi i tour, in Italia e all’estero, America inclusa. Fra le collaborazioni, va citata anche quella con Bobby Whitlock, il tastierista e compositore dei Derek and the Dominos, di cui facevano parte Eric Clapton e Duan Almann. Apriranno la serata alle 17.30 i BeFolk, duo padovano che propone i grandi classici del rock’n’roll, del blues e del country degli anni Sessanta e Settanta.

Il concerto si svolgerà all’aperto, nel rispetto della vigente normativa anti Covid e sarà annullato in caso di maltempo. Green Pass obbligatorio. Contributo responsabile di 5 euro. Prenotazioni posti a sedere e tavoli via whatsapp al numero 338 8752823.