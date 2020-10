Tournover country band in concerto a Treviso

Arrivano a Treviso i Tournover Country band. Sabato 17 ottobre alle ore 21 musica country presso Hersilia Ristobar, un evento importante con musica di alto livello. Gli amanti del country saranno soddisfatti. Ovviamente in questo periodo, per rispettare tutte le norme occorre prenotarsi per tempo. «Il Country sarà un fantastico accompagnamento per coloro che ceneranno presso Hersilia» afferma Il musicista Luciano Bottos dei Turnover Country band.